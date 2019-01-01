Интернет-магазин печей для бани

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Установка печей и каминов. Монтаж дымоходов

Большой опыт. Адекватные цены. Гарантия качества

Делают профессионалы

Монтаж печного оборудования «под ключ» позволит вам сэкономить время, деньги и силы. Вам не придеться изучать азы печного дела или обращаться к «народным умельцам»

Точный расчет

Список расходных материалов и их цена будут известны заранее, ведь их будет подбирать специалист. Не возникнет проблем с недостающими или лишними деталями

Быстро и качественно

Мы гарантируем, что при установке печи или камина будут соблюдены все противопожарные нормы, а также требования к безопасному и качественному монтажу

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